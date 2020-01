Tennisster Barty doneert prijzengeld Brisbane aan goede doel

Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereldranglijst, doneert al het prijzengeld dat ze komende week verdient op het WTA-toernooi van Brisbane aan het goede doel. Ze wil met het bedrag de slachtoffers van de bosbranden in Australiƫ helpen. Veel andere tennissers doneren per geslagen ace of een winnende service, een bepaald bedrag.

“We zijn gaan zitten met mijn team en familie en hebben nagedacht over de manier waarop we kunnen helpen”, zei Barty. “We hebben geweldige initiatieven voorbij zien komen van onder meer cricketspelers, golfers en voetballers en hebben besloten mijn hele prijzengeld te doneren aan het Rode Kruis.”

De 23-jarige Barty is als eerste geplaatst in Brisbane. Mocht ze het toernooi winnen dan komt dat neer op een bedrag van 266.000 Amerikaanse dollar, omgerekend ruim 238.000 euro.

In Brisbane doet Barty ook mee aan het dubbelspeltoernooi, samen met Kiki Bertens. Ook het bedrag dat ze bijeen slaat in die discipline is bestemd voor de slachtoffers van de bosbranden.