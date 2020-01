Van der Poel in veldrit Brussel naar zege nummer 19

Mathieu van der Poel heeft zich ook in de veldrit van Brussel niet laten verrassen. In de zevende wedstrijd om de DVV Trofee was de wereldkampioen van Alpecin-Fenix opnieuw niet te stuiten. Het was zijn vijfde overwinning in de reeks crossen waarin hij één keer ontbrak en één keer werd geklopt. Dat was een zeldzaamheid en de enige keer dat Van der Poel niet won in de twintig veldritten waarin hij dit seizoen uitkwam.

Van der Poel staat, ondanks het missen van de openingswedstrijd, tweede in het klassement waarin het om de tijd gaat. Maar voor de winst gaat hij sowieso niet omdat bij de laatste wedstrijd, een week na het WK, zijn voorbereiding op het wegseizoen al is begonnen.

In Brussel finishte de Belg Eli Iserbyt, de leider in het klassement, als tweede. De Nederlander Corné van Kessel bevestigde zijn goede vorm met de derde plaats.