Volleybalster Plak fit voor olympisch kwalificatietoernooi

Volleybalster Celeste Plak is fit genoeg bevonden om met Oranje deel te nemen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn. Bondscoach Giovanni Caprara was met vijftien speelsters naar het Duitse Kienbaum afgereisd om zich voor te bereiden op het toernooi dat voor Nederland dinsdag begint met een wedstrijd tegen Azerbeidzjan.

Vanwege de achillespeesblessure waarmee Plak kampte was dat één speelster meer dan waarmee Nederland aan het toernooi kan beginnen. Plak bleef in Duitsland twee oefenduels aan de kant, maar was er donderdag bij het derde duel met Duitsland weer bij. Nederland won die wedstrijd met 3-2. Het feit dat Plak inzetbaar is, kostte Marrit Jasper haar plaats in de selectie.

Nederland speelt verder woensdag tegen Bulgarije en donderdag tegen Polen. Komend weekeinde zijn de halve finales en de finale waarin één ticket voor Tokio 2020 te verdienen is. Het is de laatste kans voor de Nederlandse volleybalsters, vierde in Rio 2016, om deelname aan de Spelen af te dwingen.