Zware beschuldigingen ARD richting voorzitter gewichthefbond

De 80-jarige voorzitter van de internationale gewichtheffederatie Tamas Ajan is door de Duitse omroep ARD beschuldigd van corruptie. In een documentaire die zondag werd uitgezonden wordt de Hongaar neergezet als iemand die atleten hielp zich aan dopingcontroles te onttrekken en zich verrijkt heeft met geld dat van het Internationaal Olympisch Comité afkomstig was en bestemd was voor zijn bond, de IWF. Ajan weigerde te reageren.

In de documentaire komt naar voren dat bijna de helft van de 450 medaillewinnaars op Olympische Spelen en WK’s tussen 2008 en 2017 in het jaar van hun successen geen enkele keer out-of-competition is getest op verboden middelen. “Er werd niet gecontroleerd omdat ze wisten dat de testen positief zouden zijn”, zei de Spaanse gewichthefster Lydia Valentin, die het olympisch goud van Londen 2012 pas kreeg toegekend nadat de drie medaillewinnaars bij hertests waren ontmaskerd als dopingzondaars.