Australian Open kan partijen stilleggen vanwege bosbranden

De organisatie van de Australian Open overweegt tennispartijen tijdelijk of geheel stil te leggen als de omstandigheden door de voortdurende bosbranden gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Door de bosbranden in Australiƫ zijn minstens 25 mensen om het leven gekomen en zijn grote gebieden verwoest.

De kwalificaties voor het grandslamtoernooi beginnen op 14 januari. De organisatoren zeggen dat ze partijen kunnen stilleggen als de rook een gevaar vormt voor de gezondheid van de spelers.

“We hebben op al onze tennisbanen toegang tot continue monitoring van de luchtkwaliteit”, meldt toernooidirecteur Craig Tiley. “We werken nauw samen met de medische staf zodat we de beste informatie voorhanden hebben om te beslissen of we partijen moeten onderbreken. De gezondheid van de tennissers, het publiek en de officials heeft op elk moment prioriteit.”