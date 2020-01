Djokovic leidt Servië langs Franse tennissers op ATP Cup

Novak Djokovic heeft Servië in de groepsfase van de ATP Cup in Australië langs Frankrijk geleid. De 32-jarige tennisser uit Servië versloeg in zijn enkelpartij Gaël Monfils met 6-3 6-2. Benoît Paire had Frankrijk in de eerste partij op voorsprong gezet. Hij won in drie sets van Dusan Lajovic: 6-2 6-7 (6) 6-4.

In de beslissende dubbel waren Djokovic en Viktor Troicki net iets sterker dan het Franse dubbel Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin. In de supertiebreak beslisten de Serviërs de partij: 6-3 6-7 (5) 10-3.

Spanje won in Perth overtuigend van Uruguay. Roberto Bautista Agut en Rafael Nadal wonnen hun enkels van respectievelijk Franco Roncadelli en Pablo Cuevas. Het Spaanse dubbel Pablo Carreño Busta en Feliciano López zorgde voor het derde punt.

Oostenrijk pakte tegen Argentinië de eerste overwinning. De Oostenrijkers wonnen met 3-0 van Argentinië. Dennis Novak en Dominic Thiem versloegen respectievelijk Guido Pella en Diego Schwartzman. De Oostenrijkse dubbel van Oliver Marach en Jürgen Melzer maakte de zege compleet.

Eerder op de dag hadden Japan en Kroatië hun tweede zege in de groepsfase gepakt. Kroatië versloeg Polen met 2-1. Japan won met dezelfde cijfers van Georgië. Zuid-Afrika boekte tegen Chili de eerste overwinning: 3-0.

De ATP Cup is een nieuw toernooi waaraan 24 landen deelnemen. De wedstrijden worden gespeeld in drie Australische steden: Perth, Brisbane en Sydney. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open.