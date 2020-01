Lindhout terug in selectie waterpoloërs voor het EK

Bondscoach Arno Havenga van de waterpolosters en Harry van der Meer van de waterpoloërs hebben de selectie voor het EK waterpolo in Boedapest bekendgemaakt. De bondscoaches selecteerden beiden dertien spelers die van 12 tot en met 26 januari gaan deelnemen aan het EK. Van der Meer heeft weer een plek ingeruimd voor Robin Lindhout.

Bij de waterpolosters, die titelverdediger zijn op het EK, zitten zoals verwacht Maud Megens en Sabrina van der Sloot bij de selectie. Keepster Debby Willemsz keerde dit najaar terug in de selectie, nadat Laura Aarts bij Oranje was afgehaakt. Willemsz is nu ook geselecteerd. De waterpolosters zitten in een poule met Duitsland, Frankrijk, Spanje, Israël en Italië.

Van der Meer had weer een plek voor Robin Lindhout die hij voor het duel in de World League tegen Servië nog buiten de selectie had gehouden. Ook de van een blessure teruggekeerde Jorn Winkelhorst is weer opgeroepen. Oranje neemt het in de groepsfase op tegen Roemenië, Servië en Rusland.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is op het EK één ticket voor de Olympische Spelen te verdienen. Bij de waterpolosters is Spanje al geplaatst. Bij de waterpoloërs zijn Spanje, Italië en Servië al zeker van deelname aan Tokio 2020.

Selectie waterpolosters: Brigitte Sleeking, Nomi Stomphorst, Sabrina van der Sloot, Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Bente Rogge, Iris Wolves, Maartje Keuning, Dagmar Genee, Maud Megens, Kitty-Lynn Joustra, Joanne Koenders en Debby Willemsz.

Selectie waterpoloërs: Eelco Wagenaar, Jesse Nispeling, Jorn Muller, Pascal Janssen, Robin Lindhout, Thomas Lucas, Sam van den Burg, Kjeld Veenhuis, Lars Gottemaker, Guus van IJperen, Jesse Koopman, Jorn Winkelhorst en Milan de Koff.