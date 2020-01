Volleyballers Bulgarije kloppen Frankrijk op OKT

De volleyballers van Bulgarije hebben Frankrijk verslagen op het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn. Het duel in dezelfde groep als de Nederlandse volleyballers eindigde in 3-2 in sets voor de Bulgaren (25-23 17-25 25-22 19-25 15-8). Bulgarije is de volgende tegenstander van Oranje.

Frankrijk had zondag voor een verrassing gezorgd door Europees kampioen Servië met 3-0 te verslaan. Tegen Bulgarije moesten de Franse volleyballers in de achtervolging. De Bulgaren wonnen de eerste en derde set en zagen de Fransen twee keer met ruime cijfers langszij komen. In de vijfde set nam Bulgarije opnieuw een paar punten voorsprong en liep vervolgens verder uit. Met 15-8 beslisten de spelers van bondscoach Silvano Prandi de partij.

De Nederlandse volleyballers spelen dinsdag tegen Bulgarije en woensdag tegen Frankrijk. De eerste wedstrijd van Oranje ging maandag met 3-0 verloren tegen Servië. De volleyballers moeten beide duels winnen om zich te plaatsen voor de halve finales van het toernooi. Er is in Berlijn één ticket te verdienen voor de Olympische Spelen van Tokio.