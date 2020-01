Volleyballers kansloos onderuit tegen Servië

De Nederlandse volleyballers zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Berlijn begonnen met een kansloze nederlaag tegen Servië. De Europees kampioen had zondag toch enigszins verrassend de openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-0 verloren. Servië zou bij een tweede nederlaag deelname aan de Spelen al kunnen vergeten en gaf Oranje nooit de illusie dat er wat te halen was. De setstanden waren 25-18 25-18 en 25-17.

Nederland speelt dinsdag tegen Bulgarije, de nummer 8 van Europa en op papier de minste tegenstander in de groep. De poulefase wordt woensdag afgesloten met een duel met Frankrijk, derde op de Europese ranglijst. De beste twee teams gaan door naar de halve finales. Nederland miste eerder de kans op een ticket voor Tokio in een OKT in eigen land waarin de ploeg er net niet in slaagde de Verenigde Staten te verrassen.

Bondscoach Roberto Piazza begon het duel in de Max-Schmeling-Halle met spelverdeler Wessel Keemink, Thijs ter Horst, Fabian Plak, Jelte Maan, Nimir Abdelaziz, Michaël Parkinson en libero Just Dronkers. Het liep vanaf het begin niet tegen de op revanche beluste Serviërs die snel uitliepen naar 12-6 en bij 24-18 hun eerste setpunt na 23 minuten benutten. Abdelaziz en Ter Horst, de aanvallers van wie de punten moeten komen, kwamen niet tot hun normale peil terwijl de servicedruk ook in de tweede set onder de maat bleef. Bij 24-18 sloeg Abdelaziz de bal uit.

In de derde set kwam Oranje zowaar op een 6-2-voorsprong, maar na een tussensprint van de Serviërs stond het plots 6-11 en was het duel in feite gespeeld. Na 71 minuten was het definitief gedaan en zei de score van Abdelaziz – slechts 7 punten kreeg de topschutter in de Italiaanse competitie achter zijn naam – genoeg. Piazza heeft 24 uur om zijn ploeg zich met name mentaal te laten herstellen van de zware, maar wel enigszins ingecalculeerde nederlaag.