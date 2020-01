Wielrenner Froome neemt zorgen weg over fitheid

Wielrenner Chris Froome heeft de zorgen over een vermeende terugslag bij zijn herstel weggenomen. De Britse viervoudig Tourwinnaar ligt goed op koers voor zijn rentree in het peloton, meldde hij op Twitter.

De renner van Team Ineos voelde zich geroepen een en ander recht te zetten na berichtgeving in met name Italiaanse media dat hij kortgeleden een trainingskamp voortijdig had afgebroken. Sportief directeur Dario Cioni werd geciteerd; het zou helemaal niet goed gaan met Froome en het was maar de vraag of hij volledig zal herstellen van de zware verwondingen die de renner vorig jaar juni opliep door een val in het Critérium de Dauphiné. Hij brak een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel.

“Voor de goede orde. Mijn laatste trainingskamp was begin december! Mijn herstel verloopt voorspoedig en ik vertrek donderdag voor mijn volgende trainingsstage”, aldus Froome.