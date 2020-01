Brabec grijpt de macht in Dakar Rally bij motoren

De Amerikaan Ricky Brabec heeft in de Dakar Rally de macht gegrepen bij de motoren. Hij zegevierde in de derde etappe, een klassementsproef van 427 kilometer door de woestijn van Saudi-Arabië, met bijna 10 minuten voorsprong op de Chileen José Ignacio Cornejo, die als tweede aankwam in het bivak in Neom. De Spanjaard Joan Barreda finishte als derde op 13 minuten.

Brabec nam de leiding in het algemeen klassement over van de Brit Sam Sunderland, die op meer dan een half uur werd gereden. Toby Price, de titelverdediger uit Australië, raakte eveneens verder achterop. Cornejo is ook de nummer twee in de stand op 15 minuten van de nieuwe leider.

De Fransman Adrien van Beveren, een van de kanshebbers op de eindzege, kwam na 3 kilometer al ten val en moest met gebroken sleutelbeen opgeven.