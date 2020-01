Roes debuteert in EK-selectie van shorttrackers

Sven Roes is opgenomen in de selectie van bondscoach Jeroen Otter voor de EK shorttrack, die later deze maand op het programma staat in het Hongaarse Debrecen (24-26 januari).

De 20-jarige Roes, die afgelopen weekeinde verrassend nationaal kampioen werd, maakt deel uit van de relayploeg. Daarin is geen plaats voor Sjinkie Knegt, die afgelopen zondag nog solliciteerde naar een uitverkiezing. “Als de bondscoach mij nodig heeft voor de relayploeg, dan zeg ik geen nee”, stelde de Fries die vorig jaar met brandwonden in een ziekenhuis belandde.

Knegt wordt mogelijk nog wel opgenomen in de Nederlandse selectie voor de wereldbekerwedstrijden in Dresden (7-9 februari) en Dordrecht (14-16 februari).

Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma vertegenwoordigen Nederland op het EK tijdens individuele wedstrijden, net als Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven bij de vrouwen. Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser hebben net als Roest alleen een uitverkiezing voor de relayploeg gekregen. Bij de vrouwen komen Rianne de Vries en Xandra Velzeboer tijdens de Europese eindronde nog uit op relay.