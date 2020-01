Verstappen tot eind 2023 bij Red Bull in Formule 1

Max Verstappen racet de komende jaren ook voor Red Bull in de Formule 1. De Nederlander heeft zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengd tot en met 2023.

De 22-jarige Verstappen rijdt sinds 2016 voor het team van Red Bull in de koningsklasse. In zijn debuutrace voor het team reed hij meteen naar zijn allereerste grandprixzege. Dat was in de Grote Prijs van Spanje. Sindsdien won hij nog zeven races.

Afgelopen jaar boekte hij drie overwinningen en eindigde hij als derde in de titelstrijd. Het was het eerste jaar dat Red Bull met de de motoren van Honda reed. Verstappen is vastbesloten om komend jaar een gooi te doen naar de wereldtitel.