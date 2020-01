Volleybalsters openen olympisch kwalificatietoernooi met zege

De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan het allesbeslissende kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van later dit jaar in Tokio. Oranje was in het Omnisport van Apeldoorn zoals verwacht een stuk sterker dan Azerbeidzjan: 3-0 (25-23 25-18 25-22)

Oranje opende een beetje onwennig, maar walste vervolgens over de tegenstander heen. Azerbeidzjan is op papier ook de gemakkelijkste tegenstander in de poule, die verder bestaat uit Bulgarije en Polen. Het team van de nieuwe bondscoach Gianni Caprara, de opvolger van de dit najaar ontslagen Jamie Morrison, moet bij de beste twee in de groep eindigen om komend weekeinde met drie andere teams te strijden om één olympisch ticket.

Oranje viel gevarieerd aan met Robin de Kruijff (13 punten), Yvon Belien (11 punten), Floortje Meiners (11 punten) en Lonneke Sloetjes (9 punten) als topscorers. Gedragen door het fanatieke thuispubliek kwam Nederland tot 13 blocks. De blokkering van Azerbeidzjan werkte slechts tweemaal naar behoren.

Oranje stuit woensdag op Bulgarije en besluit de poule donderdag tegen Polen, dat dinsdag Bulgarije klopte (3-1). Als die twee groepsduels naar wens verlopen, dan wacht komend weekeinde het echte werk. Dan moet de laatste kans op deelname aan de Spelen van Tokio worden benut.

Nederland eindigde op de laatste Spelen in Rio de Janeiro nog als vierde en zou op basis van de resultaten van de laatste jaren wel een ticket verdienen voor de Spelen van Tokio. Onder de vertrokken bondscoach Morrison gingen de volleybalsters echter steeds slechter presteren. Met Caprara op de bank moet Oranje de weg naar boven weer vinden.

De ervaren Italiaanse coach had zijn nieuw ploeg slechts tien dagen bij elkaar op weg naar het olympisch kwalificatietoernooi voor eigen publiek in Apeldoorn. “Dat kan je niet veel veranderen”, zei hij over een trainingskamp in Duitsland. “Mijn doel was vooral om alle spelers ontspannen te krijgen, zodat ze in goede vorm kunnen strijden.”