Klassementsleiders verliezen terrein in Dakar Rally

De leiders in het klassement voor auto’s en motoren in de Dakar Rally hebben woensdag in de vierde etappe terrein prijs moeten geven. Rallylegende Stéphane Peterhansel en zijn bijrijder Paulo Fiuza wonnen de test over 672 kilometer van Neom naar Al-Ula in Saudi-Arabië. Bij de motorrijders was de Chileen Jiose Ignacio Cornejo de beste.

De Spanjaarden Carlos Sainz en Lucas Cruz behielden de leiding in het algemeen klassement bij de auto’s, maar zagen hun voorsprong wel slinken tot iets meer dan drie minuten. Nummer twee in het klassement is de Qatarees Nasser al-Attiyah met bijrijder Matthieu Baumel, gevolgd door Peterhansel en Fiuza. Beste Nederlander is Bernhard ten Brinke die met bijrijder Tom Colsoul achtste staat op 44.40 minuten van de leiders.

Bij de motoren behield Ricky Brabec uit de VS de leiding. Hij finishte woensdag als zevende, op 2.48 minuten van de winnaar Cornejo. De Argentijn Kevin Benavides kwam als tweede over de meet en naderde Brabec tot op 2.30 minuten. De Nederlander Paul Spierings staat 31e in de tussenrangschikking.

Janus van Kasteren reed bij de trucks naar een verdienstelijke vierde plaats in de etappe. In het klassement staat hij zevende, een plaats voor landgenoot Pascal de Baar, die woensdag als achtste over de meet kwam. Anton Sjibalov was de winnaar bij de trucks.