Schaatsbond dringt aan op omzetting programma EK afstanden

Schaatsbond KNSB hoopt dat de internationale bond ISU alsnog besluit enige ruimte te scheppen in het programma van de EK afstanden, komend weekeinde in Heerenveen. Zo zitten er vrijdag slechts 40 minuten tussen de 1500 meter en de teamsprint van de mannen, waardoor Nederland mogelijk niet met de sterkst mogelijke ploeg het ijs op zal gaan.

“Doordat de ISU vasthoudt aan een veel te strakke planning, krijgen rijders amper de tijd om tussen twee onderdelen te herstellen, zeker als zij ook nog naar de medailleceremonie mogen”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

De Wit verwees naar Thomas Krol. “Thomas heeft zojuist aangegeven, dat hij om die reden mogelijk zal afzeggen voor de teamsprint. Hoewel ik dit betreur, heb ik hiervoor alle begrip. Daarom heb ik de ISU nogmaals dringend verzocht om het tijdschema aan te passen, of in ieder geval de ceremonie te verplaatsen, zodat schaatsers fatsoenlijk kunnen recupereren.”

Krol uitte zijn onvrede tegenover het AD. “40 minuten voor de teamsprint rijd ik mijn 1500 meter. Dat slaat nergens op. Als de ISU het zo plant, moeten ze de consequenties maar een keer voelen. Het neemt eerlijk gezegd mijn plezier voor dit toernooi weg. Want hoe ik er naar kijk: dit is gewoon competitievervalsing. Het speelt andere landen als Rusland in de kaart”, aldus Krol.

Op zondag zit er ook maar korte tijd tussen de ploegachtervolging en de 1000 meter bij de vrouwen. De Wit: “Dit probleem is al enige tijd bekend en we hebben hierover ook al enkele malen bij de ISU aan de bel getrokken. Helaas zonder succes. Hierdoor bestaat de kans dat wij bij deze EK in eigen land niet onze sterkste teams kunnen opstellen, wat onze medaillekansen verkleint.”