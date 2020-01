Straf voor aanvaller tennisster Kvitova verhoogd

De man die de Tsjechische tennisster Petra Kvitova drie jaar geleden met een mes verwondde, moet elf jaar de cel in. Eerder kreeg de 34-jarige dader nog acht jaar opgelegd, maar in hoger beroep is de straf verhoogd. Het gerechtshof in Olomouc vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan “ernstige roof” waar een zwaardere straf op staat dan op het “toebrengen van lichamelijk letsel”.

Volgens de rechter drong de dader vlak voor kerst 2016 de woning binnen van de tweevoudig Wimbledonkampioene met het doel zich te verrijken. Hij stak Kvitova in haar linkerhand. Ze liep daarbij ernstige verwondingen op. De linkshandige speelster moest geopereerd worden en was langere tijd uit de running, maar knokte zich vervolgens terug naar de wereldtop.

Het huis van Kvitova in de stad Projestov staat sinds kort te koop, meldt een lokale krant.