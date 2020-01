Tennisser Nadal met Spanje naar laatste acht ATP Cup

Spanje heeft zich bij de kwartfinalisten gevoegd in de strijd om de ATP Cup, een nieuw landentoernooi voor tennissers in Australië. Rafael Nadal zette zijn land tegen Yoshihito Nishioka met winst in twee sets (7-6 6-4) op een 2-0-voorsprong op Japan. Niet veel later volgde ook winst in het afsluitende dubbelspel.

Nadal moest in de eerste set twee keer terugknokken van een break achterstand tegen zijn eveneens linkshandige tegenstander. Via de tiebreak trok de nummer 1 van de wereld de set toch naar zich toe om in de tweede bij 4-4 de opslag van zijn tegenstander te breken.

“Het was na twee avondpartijen de eerste keer dat ik hier onder zulke zware omstandigheden moest spelen. Ook nog tegen een tegenstander die het jaar zo goed begonnen was. Het was zwaar”, vertelde Nadal, die met Pablo Carreño Busta ook nog de dubbel won.