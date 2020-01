Volleybalster Daalderop: blij dat we geen energie verspillen

Volleybalster Nika Daalderop was blij dat het duel met Bulgarije niet uitdraaide op een lange partij. Het werd in Apeldoorn 3-0, waardoor Oranje nu al zeker is van een plek in de halve finales van het OKT. “Ik ben heel blij dat we de derde set er nog uittrokken en dat we geen energie verspild hebben”, zei Daalderop, die met haar ploeg nog een setpunt wegpoetste, voor de camera van Ziggo Sport.

De 21-jarige Daalderop was met 19 punten een van de uitblinksters. “Ik denk dat het hele team goed heeft gespeeld. We hebben zoveel aanvalskracht op dit moment. Dit was een fijne wedstrijd om lekker in het ritme te komen. We hebben ze vanaf het begin onder druk gezet.”

Daalderop wil de groepsfase ongeslagen eindigen. Donderdag is Polen de tegenstander. “Het is wel hartstikke fijn, want deze zege haalt de druk er wel een klein beetje af voor donderdag. Maar we moeten volle bak gaan, dat lijkt me wel handig, ook voor het eigen gevoel.”

Daar sloot Anne Buijs zich bij aan. “Dat is beter dan dat we slap spelen om tweede te worden in de groep. Dat zit ook niet in ons systeem”, aldus Buijs.