Volleybalsters naar halve finales OKT na zege op Bulgarije

De Nederlandse volleybalsters hebben zich op het olympisch kwalificatietoernooi in eigen land verzekerd van een plek in de halve eindstrijd. Oranje, dat aantrad zonder de zieke Lonneke Sloetjes, was in Apeldoorn Bulgarije in drie sets de baas. Het werd 25-19 25-19 26-24.

In de derde set maakte Oranje een 15-12-achterstand ongedaan en werd op 24-23 een setpunt weggewerkt.

In de eerste en tweede set kwam Nederland eigenlijk geen moment in de problemen en had het continu de leiding. Vooral door sterk aanvalsspel van Nika Daalderop en Anne Buijs was het verschil vrij groot. Daalderop kwam tot 19 punten, Buijs sloeg één punt minder binnen.

In de derde set was Oranje minder dominant. Mede door de nodige omzettingen bij de Bulgaren ging het gelijker op. In de slotfase werd Celeste Plak nog ingebracht en met Plak werd setverlies ternauwernood voorkomen. Na een uur en een kwartier benutte Oranje het eerste wedstrijdpunt door een fout in de aanval van de Bulgaarse speelsters.

Door de tweede zege op het OKT stelde Nederland een plek bij de eerste twee in de groep veilig. Dinsdag was de ploeg van Gianni Caprara al met 3-0 te sterk voor Azerbeidzjan. Donderdag treedt Oranje aan tegen Polen.

De halve finales van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen zijn zaterdag. Zondag wordt in de finale één ticket voor de Spelen vergeven.

In de andere poule staat Duitsland er het best voor. De Duitse ploeg won woensdag met 3-1 van België.