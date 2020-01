Wildcard voor tennisster Sjarapova op Australian Open

De Russische tennisster Maria Sjarapova kan ondanks haar lage positie op de wereldranglijst deelnemen aan de Australian Open. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar gaf de voormalig nummer 1 van de wereld een wildcard voor het enkelspel. Sjarapova kon het afgelopen jaar door een schouderblessure maar in acht toernooien uitkomen en zou met haar ranking (147) aangewezen zijn op kwalificaties.

Sjarapova (32) speelde dinsdag in Brisbane haar eerste wedstrijd sinds de uitschakeling op de US Open in augustus. Ze verloor in drie sets van de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady en klaagde na afloop over een virus dat haar de afgelopen weken had geplaagd.

Vorig jaar bereikte Sjarapova op de Australian Open de vierde ronde, daarin werd ze uitgeschakeld door de Australische Ashleigh Barty.