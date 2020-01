Atleet Farah neemt alsnog afstand van coach Salazar

Atleet Mo Farah heeft duidelijk stelling genomen tegen zijn voormalige coach Alberto Salazar, die dit najaar voor vier jaar werd geschorst voor het overtreden van de dopingreglementen. “Als ik eerder had geweten wat Salazar heeft gedaan, dan was ik meteen bij hem weggegaan. Maar het onderzoek heeft vier jaar geduurd”, zei de viervoudig olympisch kampioen op de BBC.

Salazar trainde jarenlang bij de voormalige Amerikaanse marathonloper en heerste in die jaren op de lange afstanden op de baan (5000 en 10.000 meter). In 2017 verliet hij het Nike Oregon Project, dat was opgezet door Salazar. In dat jaar begon ook het onderzoek van de Amerikaanse dopingjagers naar Salazar. De BBC had twee jaar daarvoor de verdachte praktijken van Salazar naar buiten gebracht.

“Ik wou echt dat ik het eerder had geweten. Dat frustreert wel”, zei Farah, die niet verwacht dat de zaak hem verder zal bezoedelen. De Britse toploper is nooit betrapt op dopegebruik. Hij was na de WK van 2017 overgestapt naar de marathon, maar wil op de Spelen van Tokio zijn derde olympische titel op de 10.000 meter veroveren.

De Nederlandse atlete Sifan Hassan trainde tot afgelopen najaar ook bij Salazar. Ze hoorde van zijn schorsing tijden de WK in Doha, waar ze het goud won op de 1500 en 10.000 meter.