Basketballer Harden leidt Rockets met 41 punten langs Hawks

James Harden heeft de basketballers van Houston Rockets met 41 punten langs Atlanta Hawks geleid. Het werd in Atlanta 122-115 voor de bezoekers. Harden noteerde al zijn 44e triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, uit zijn loopbaan.

De Hawks keken in het tweede kwart tegen een achterstand van 23 punten aan, maar met nog achttien seconden te spelen stonden ze nog maar met 118-115 achter. Harden liet het niet meer spannend worden en benutte in de laatste seconden vier vrije worpen.

Voor de Rockets was het de zesde opeenvolgende zege op de Hawks, waar Trae Young ook een triple-double noteerde. Hij kwam zelfs tot 42 punten. Het was de eerste keer in de NBA-geschiedenis dat twee spelers een triple-double noteerden met meer dan 40 punten.

De Serviër Nikola Jokic had in Dallas een belangrijk aandeel in de 107-106-zege van zijn ploeg Denver Nuggets op Dallas Mavericks. Met nog minder dan tien seconden te spelen was Jokic trefzeker met een lay-up.