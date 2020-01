Kiki Bertens heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van het sterk bezette WTA-toernooi van Brisbane. De nummer 6 van de plaatsingslijst was in de tweede ronde de Estse Anette Kontaveit met 6-3 2-6 7-5 de baas.

Vrijdag neemt Bertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, die in drie sets de Amerikaanse Sofia Kenin versloeg.