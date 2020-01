Haase krijgt wildcard van Krajicek voor Ahoy

Robin Haase doet op basis van een wildcard mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Dat heeft toernooidirecteur Richard Krajicek bekendgemaakt. Haase is op dit moment de enige Nederlandse deelnemer.

De 32-jarige Haase is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 161. Vorig jaar verloor hij in Rotterdam in de eerste ronde, van Michail Koekoesjkin. In 2018 haalde hij de kwartfinales en dat is zijn beste resultaat.

Het wordt voor Haase al zijn twaalfde deelname in Rotterdam, waar hij in 2007 debuteerde in het hoofdtoernooi. Hij overleefde toen de eerste ronde en verloor vervolgens van de uiteindelijke winnaar Michail Joezjny.

Het toernooi van Rotterdam wordt van 10 tot en met 16 februari in Ahoy gespeeld. Onder anderen Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas maken hun opwachting.