Handballer Smits: nederlaag tegen Duitsland doet pijn

Handbalinternational Kay Smits stapte met zeven doelpunten van het veld na de debuutwedstrijd van het Nederlands team op het EK, maar de opbouwspeler trok er geen blij gezicht bij. “Dit doet wel een beetje pijn. We hadden het beter kunnen doen”, zei hij op Ziggo Sport na de ruime nederlaag tegen Duitsland: 23-34.

De handballers hielden in het Noorse Trondheim lang redelijk gelijke tred met Duitsland, de Europees kampioen van 2016, maar in het laatste kwartier werd de Nederlandse ploeg overlopen. “Zij waren de favoriet, maar wij wisten ook dat als we dichtbij konden blijven, alles kon gebeuren. We hielden het lang vol, maar op een gegeven moment slopen de fouten erin bij ons en misten we kansen. Duitsland maakte toen het verschil, maar dat was in mijn ogen te groot”, aldus Smits.

Hij hield de moed erin: “De volgende wedstrijd is tegen Letland. Die tegenstander kennen we goed. Het wordt niet makkelijk, maar we kunnen van ze winnen.”