Handballers verliezen bij debuut op EK van Duitsland

De Nederlandse handballers hebben hun eerste optreden ooit op een Europees kampioenschap niet kunnen bekronen met een overwinning. De ploeg van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson bood kranig weerstand tegen Duitsland, maar verloor uiteindelijk met ruime cijfers van de Europees kampioen van 2016: 23-34.

Oranje nam in de beginfase zelfs de leiding en kwam 3-2 voor. Duitsland moest al zijn routine en schotkracht aanwenden om de debuterende ploeg in te tomen. Bij rust leidde de ervaren ploeg met ‘slechts’ 15-13. Ook de tweede helft begon Nederland goed en pikte het zijn doelpunten mee, maar na een minuut of veertig vond de Duitse ploeg het welletjes en plaatste een demarrage van zeven doelpunten op rij. De laatste minuten consolideerde Duitsland de riante voorsprong.

Kay Smits was topscorer aan Nederlandse zijde met zeven goals. Spelmaker Luc Steins scoorde zes keer.

De handballers spelen zaterdag tegen Letland en maandag tegen regerend kampioen Spanje. De eerste twee van de poule stromen door naar de hoofdronde.