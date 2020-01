IOC: geen politieke zaken bij de Spelen

Politici en sporters moeten dit jaar bij de Olympische Spelen in Tokio geen politieke zaken aan de orde stellen. Dit zei voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité donderdag in Lausanne, bij de Jeugd Olympische Spelen. “Dit is belangrijk om de neutraliteit en de status van de Spelen als vreedzame ontmoetingsplaats te beschermen”, aldus Bach.

In het verleden zijn de Spelen door landen geboycot of gebruikt door sporters voor een politiek statement. Bach noemt dit in Tokio niet wenselijk. “De missie van de Olympische Spelen is om zich te verenigen en niet om te verdelen. Wij zijn het enige evenement ter wereld dat de hele wereld samenbrengt in een vreedzame competitie. Ik vraag politici en atleten om deze missie te respecteren en te volbrengen en de Spelen niet te gebruiken als podium voor hun politieke kwesties. We moeten politiek neutraal zijn.”