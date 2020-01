Openwaterzwemster Vermeulen kiest voor studie

Openwaterzwemster Esmee Vermeulen heeft besloten haar loopbaan te beëindigen. De 23-jarige zwemster gaat zich richten op haar maatschappelijke carrière.

Vermeulen begon haar loopbaan in het wedstrijdbad. Ze deed mee aan EK’s en WK’s op de korte- en langebaan. In 2017 besloot ze over te stappen naar het open water. Tijdens de Europese Kampioenschappen in Glasgow debuteerde ze bij een titeltoernooi. Ze behaalde een bronzen medaille op de 10 kilometer en goud op de 5 kilometer gemengde estafette. Tijdens de wereldkampioenschappen vorig jaar in Zuid-Korea slaagde ze er echter niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

“Ik wil mijn droom om geneeskunde te studeren nu voorrang geven”, zegt Vermeulen op de website van de KNZB. “Ik wil alle coaches en begeleiders die een bijdrage hebben geleverd aan mijn zwemloopbaan ontzettend bedanken en ook mijn teamgenoten, met wie ik zoveel banen samen heb gezwommen en lief en leed mee heb gedeeld. Ik ga het zwemmen missen, maar verheug me ook op de wereld buiten de topsport.”