Tennissers Australië naar halve finales ATP Cup na spektakel

Australië heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Cup, het landentoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. De Australiërs versloegen in Sydney Groot-Brittannië in een zenuwslopende ontmoeting met 2-1.

De beslissing viel in het dubbelspel, waarin Nick Kyrgios en Alex De Minaur in een sensationele partij met 3-6 6-3 en 18-16 net te sterk waren voor dubbelspecialisten Jamie Murray en Joe Salisbury. De Britten lieten vier wedstrijdpunten onbenut en op een van de matchpoints had Murray, de broer van Andy Murray, de hoek voor het uitkiezen. Hij sloeg de makkelijke bal echter uit.

“Dit was de meest stressvolle tiebreak die ik ooit in mijn leven heb gespeeld”, zei Kyrgios na afloop. De nummer 29 van de wereld had Cameron Norrie met 6-2 6-2 kansloos gelaten. In het tweede enkelspel verloor De Minaur met 7-6 (4) 4-6 7-6 (2) van Dan Evans.

Australië neemt het zaterdag op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Spanje en België. De finale is zondag.