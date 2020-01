Basketballer Westbrook verliest met Rockets van oude club

De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook heeft weinig plezier beleefd aan zijn tijdelijke terugkeer in Oklahoma City. Westbrook verloor in de NBA met zijn nieuwe club Houston Rockets van Oklahoma City Thunder, de club waarvoor hij de afgelopen elf jaar speelde.

Westbrook gooide weliswaar 34 punten bij elkaar, maar hij kon niet voorkomen dat de Rockets met 113-92 onderuitgingen. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat de ploeg uit Houston onder de 100 punten bleef.

Westbrook groeide in Oklahoma City uit tot een van de grootste sterren van de NBA. De 31-jarige Amerikaan leidde de Thunder één keer naar de finale, in 2012, maar daarin was Miami Heat te sterk. Afgelopen zomer verhuisde hij naar Houston Rockets, in de hoop daarmee zijn eerste kampioensring te kunnen pakken. De Rockets staan in het westen keurig op de vierde plaats, maar moesten in Oklahoma City wel hun twaalfde nederlaag van dit seizoen incasseren. Bij de thuisclub haalden vijf spelers de dubbele cijfers, met Danilo Gallinari (23 punten) en Shai Gilgeous-Alexander (20) als beste schutters.