Bertens verliest van Osaka in kwartfinale Brisbane

Tennisster Kiki Bertens heeft het in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Brisbane moeten afleggen tegen Naomi Osaka. De Japanse nummer 4 van de wereld was in drie sets te sterk voor de 28-jarige Westlandse: 6-3 3-6 6-3.

De Nederlandse, die vorig jaar bij haar seizoensstart in de Australische stad al direct werd uitgeschakeld, gaf de eerste set uit handen door twee keer achter elkaar haar service in te leveren. Bertens herstelde zich echter in de tweede set. De huidige nummer 9 van de wereld serveerde een stuk beter en pakte in de vierde game een beslissende break.

Bertens kreeg aan het begin van de beslissende derde set ook kansen op de service van Osaka, maar die wist ze niet te benutten. In de zesde game leverde ze zelf haar servicebeurt in en dat kostte Bertens de partij.

Bertens had haar eerste twee partijen in Brisbane steeds in drie sets gewonnen, van Dajana Jastremska uit Oekraïne en de Estse Anett Kontaveit.