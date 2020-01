Dakar Rally voorbij voor vijfvoudig winnaar Nikolajev

De Dakar Rally is voorbij voor de Russische trucker Edouard Nikolajev. De Rus, vijfvoudig winnaar van de beroemde rally, moest tijdens de zesde etappe vanwege technische problemen opgeven. De kopman van Kamaz beleefde toch al een tegenvallende rally door Saudi-Arabië, waarin hij door de nodige problemen op grote achterstand was geraakt.

Nikolajev won de Dakar Rally de afgelopen drie jaar op Zuid-Amerikaanse bodem. Hij zegevierde in 2010 als lid van het team van zijn landgenoot Vladimir Tsjagin, in 2013 reed hij zelf naar de eindzege. De Rus verloor donderdag in vijfde etappe al enorm veel tijd door schade aan zijn truck en besloot een dag later na nieuwe problemen de strijd te staken.

Andrei Karginov, land- en teamgenoot van Nikolajev, heeft de leiding bij de trucks. Anton Sjibalov, ook uit het Kamaz-team, staat op de tweede plaats.