Djokovic slaat Servië naar halve finales ATP Cup

Novak Djokovic heeft de Servische tennissers naar de halve finales van de ATP Cup geleid. De nummer 2 van de wereld besliste het duel met Canada in de kwartfinales door Denis Shapovalov in een spannende driesetter te verslaan: 4-6 6-1 7-6 (4). Servië neemt het zaterdag in de halve finales van het nieuwe landentoernooi op tegen Rusland, dat een dag eerder in Sydney al afrekende met Argentinië (3-0).

Dusan Lajovic bezorgde de Serviërs het eerste punt door de Canadese tiener Felix Auger-Aliassime te verslaan: 6-4 6-2. Nadat Djokovic het beslissende tweede punt had binnengehaald, wonnen de Serviërs Nikola Cacic en Viktor Troicki ook het dubbel (6-3 6-2).

“Het voelde alsof we thuis speelden”, zei Djokovic, die luidkeels werd aangemoedigd door de vele Servische fans op de tribunes. “Het lag in deze partij heel dicht bij elkaar, het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen.” De Servische kopman gaat het in de halve finale opnemen tegen Daniil Medvedev. Djokovic verloor de laatste twee ontmoetingen met de huidige nummer 5 van de wereld.