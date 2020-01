Duitse volleybalsters groepswinnaar in Apeldoorn

De volleybalsters van Duitsland gaan als groepswinnaar naar de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi. Duitsland, dat al zeker was van een plaats bij de laatste vier in Apeldoorn, versloeg Kroatië in drie sets: 25-15 25-17 25-23.

Normaal gesproken is Oranje zaterdag de tegenstander van de Duitse vrouwen. Alleen als Polen vrijdagavond met 3-0 of 3-1 verliest van het al uitgeschakelde Azerbeidzjan volgt er een andere tegenstander voor de Nederlandse ploeg die dan groepswinnaar wordt voor Polen in poule A. Het gaat dan om de winnaar van de partij tussen België en Turkije. Op het toernooi in Apeldoorn is één ticket voor de Spelen van Tokio 2020 te verdienen. Daarover beslist de finale van zondag. Nederland speelt zijn halve finale in ieder geval zaterdag om 17.15 uur.

De Duitse bondscoach Felix Koslowski gaf in de partij tegen Kroatië zijn belangrijkste aanvalsters Louisa Lippmann en Hanna Orthmann zo veel mogelijk rust.