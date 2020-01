EK-zilver schaatssters op teamsprint in Thialf

Nederland heeft bij de EK afstanden in schaatshal Thialf in Heerenveen zilver behaald op de teamsprint voor vrouwen. De thuisploeg moest in de tweede en meteen ook al laatste race van het zwak bezette onderdeel Rusland voorrang verlenen. De titelhouder zegevierde na de afvalrace over drie ronden in een tijd van 1.26,17. Oranje finishte in 1.26,62. Polen pakte brons met een tijd van 1.28,25. Wit-Rusland eindigde als vierde en laatste (1.30,68).

Namens Nederland verschenen Letitia de Jong, Femke Kok en Ireen Wüst in de baan. De laatste had anderhalf uur eerder goud veroverd op de 1500 meter. Wüst verving Nederlands sprintkampioene Jutta Leerdam, die zich had afgemeld voor de teamsprint. Namens Rusland prolongeerden Angelina Golikova, Olga Fatkoelina en Daria Katsjanova de Europese titel.

Nederland veroverde eerder dit seizoen de wereldbeker op dit niet-olympische onderdeel. Oranje pakte goud in drie van de vier races. Leerdam behoorde twee keer tot de winnende formatie.