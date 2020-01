Franse volleyballers naar Spelen Tokio

De Franse volleyballers hebben zich vrijdag verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Frankrijk versloeg in de finale van het Europese olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn gastland Duitsland met 3-0. De setstanden waren 25-20 25-20 en 25-23.

Oranje won woensdag in de laatste groepswedstrijd met 3-2 van Frankrijk, maar de ploeg van bondscoach Roberto Piazza was op dat moment al uitgeschakeld. De Fransen hadden eerder in de groep al van Servië en Bulgarije gewonnen. Met name de overwinning op Europees kampioen Servië op de openingsdag maakte indruk. De Serven kwamen niet door de groepsfase waarna Frankrijk in de halve finale Slovenië versloeg, nota bene na een achterstand van 2-0 in sets.