Olympische voorzitter: games mogelijk onderdeel Spelen

Sportsimulerende games maken in de toekomst misschien wel deel uit van het officiële programma van de Olympische Spelen. Dat zegt Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In elk geval moet de olympische beweging aansluiting vinden bij de “honderden miljoenen gamers”, om het contact met de jongere generatie niet te verliezen, aldus de Duitser.

“Het antwoord op de vraag of we gaan overwegen deze gamers toe te laten op de Olympische Spelen is ‘ja'”, aldus Bach. “De vraag is alleen wanneer we daar concreet over gaan nadenken.” Probleem is dat het IOC bepaalde elektronische games te gewelddadig vindt, niet passend in de ideologie van de Olympische Spelen.

Bach: “We willen midden in de samenleving staan. Alleen dan kunnen we relevant blijven. Dat betekent dat we open moeten staan voor nieuwe ontwikkelingen en moeten afwegen wat onze kansen daarin zijn. Dat neemt niet weg dat we ook achter onze eigen principes moeten blijven staan.”