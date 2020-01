Tabeling en Piek buigen in spannende kwartfinale voor Chinezen

Robin Tabeling en Selena Piek zijn er niet in geslaagd om de halve finales te bereiken van het gemengd dubbelspel op de Malaysia Masters. Het Nederlandse bamintonduo van TeamNL verloor in drie sets van het als tweede geplaatste Chinese koppel Yi Lyu Wang/Dong Ping Huang: 19-21 21-8 21-15.

In het dubbelspel van het toernooi uit de World Tour Super 500 strandde Tabeling al voortijdig met zijn partner Jelle Maas. Selena Piek kwam met haar partner Cheryl Seinen niet verder dan de tweede ronde.

In het gemengd dubbelspel ging het hen beter af. Na twee gewonnen partijen troffen ze het sterke Chinese duo. Brutaal namen ze de leiding en even leek er een stunt in de maak. De Chinezen herstelden echter op tijd.