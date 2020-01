Tennisser Koolhof pakt dubbeltitel in Doha

Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft in de eerste week van het nieuwe tennisseizoen direct een titel veroverd. De nummer 18 van de wereldranglijst voor dubbelspelers was samen met de Indiër Rohan Bopanna de sterkste op het ATP-toernooi van Doha. In de finale wonnen ze met 3-6 6-2 10-5 van de Brit Luke Bambridge en Santiago Gonzalez uit Mexico.

Voor Koolhof (30) is het zijn eerste titel sinds januari vorig jaar. Ook in 2019 wist hij bij zijn eerste toernooi van het seizoen direct de titel te grijpen, toen in Brisbane. Het is voor Koolhof, die zijn laatste zes finales verloor, zijn vijfde ATP-titel.

Wegens aanhoudende regen moesten Koolhof en Bopanna vrijdag ook hun halve finale spelen. De Fin Henri Kontinen en de Kroaat Franko Skugor werden met 7-5 6-2 verslagen.