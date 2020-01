Tennisster Wozniacki voorkomt drie op rij van Görges

Tennisster Caroline Wozniacki heeft in Auckland revanche genomen op Julia Görges. De Duitse versloeg haar twee jaar geleden in de finale van het WTA-toernooi in Nieuw-Zeeland en pakte ook vorig jaar de titel. Görges was donderdag in de kwartfinale echter kansloos tegen Wozniacki (6-1 6-4) en kan haar derde titel op rij in Auckland dus vergeten.

De 29-jarige Wozniacki strijdt zaterdag met de Amerikaanse Jessica Pegula om een plek in de finale. De Deense, die later deze maand op de Australian Open afscheid neemt, kan in de eindstrijd mogelijk haar vriendin Serena Williams treffen. De 38-jarige Amerikaanse klopte de Duitse Laura Siegemund met 6-4 6-3 en treft nu landgenote Amanda Anisimova.

In de Chinese stad Shenzhen gaat de finale tussen Ekaterina Alexandrova en Elena Rybakina. De Russin Alexandrova versloeg de Spaanse Garbiñe Muguruza met 6-4 6-2. Rybakina, geboren in de Russische hoofdstad Moskou maar uitkomend voor Kazachstan, was te sterk voor Kristyna Pliskova uit Tsjechië: 6-2 7-5.