Turkse volleybalsters naar halve finale kwalificatietoernooi

De Turkse volleybalsters blijven in de race voor een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. De ploeg van voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti versloeg vrijdag in Apeldoorn België in een zenuwslopend duel in vijf sets: 25-20 25-15 20-25 22-25 en 15-10.

Turkije gold vooraf samen met Nederland als de favoriet om het olympisch kwalificatietoernooi te winnen. Maar de nummer 2 van het afgelopen EK verloor in het openingsduel in groep B meteen van Duitsland. Dat land werd groepswinnaar en speelt normaal gesproken zaterdag tegen Nederland in de halve finales, tenzij Polen vrijdagavond dik verliest van het al uitgeschakelde Azerbeidzjan. Gebeurt dat niet dan treffen de Turkse vrouwen, dankzij de winst op België tweede in hun groep, Polen in de tweede halve finale.