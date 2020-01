Tweede editie EK afstanden in schaatshal Thialf van start

De tweede editie van de EK afstanden gaat vrijdag in schaatshal Thialf in Heerenveen rond 19.30 uur van start met de 1500 meter voor vrouwen. Regerend olympisch en wereldkampioene Ireen Wüst is een van de favorieten. Ze rijdt in de achtste rit tegen haar Tsjechische rivale Martina Sablikova, die meer een specialiste is op de langere afstanden.

Wüst moest eind vorige maand haar Nederlandse titel op de schaatsmijl met een verschil van 0,04 seconde verrassend afstaan aan Melissa Wijfje. De nationaal kampioene rijdt in de negende rit tegen de Noorse Ida Njatun. Titelhoudster Lotte van Beek wist zich bij de NK in Thialf niet te plaatsen voor de EK afstanden.

Op de eerste EK-dag rijden de mannen de 1500 meter eveneens. Olympisch kampioen Kjeld Nuis ontbreekt. Hij kreeg, na zijn zware griepaanval in december, geen aanwijsplek voor dit toernooi.

Op het programma staan ook nog de teamsprints voor mannen en vrouwen, beide met een mager deelnemersveld. Bij de mannen verschijnt Nederland niet aan de start. Oranje trok zich terug wegens het te krappe tijdschema.