Tweede etappezege Peterhansel in Dakar Rally

De Fransman Stéphane Peterhansel heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Dakar Rally bij de auto’s. De recordwinnaar had bij aankomst in Riyadh ruim anderhalve minuut voorsprong op Carlos Sainz, de Spaanse klassementsleider in de wedstrijd die dit jaar in Saudi-Arabië wordt gehouden. Sainz, net als Peterhansel rijdend in een MINI, vergrootte zijn voorsprong op naaste belager Nasser Al-Attiyah, die op 3.22 van de winnaar als derde binnenkwam. De Qatarees is de winnaar van vorig jaar.

De Nederlander Bernhard ten Brinke kwam als zevende binnen, op iets minder dan 10 minuten van Peterhansel. Erik van Loon bleef net buiten de top tien: elfde. Ten Brinke staat achtste in het klassement. Zaterdag is er een rustdag.