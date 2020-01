Bondscoach volleybalsters: ik zag niet de juiste houding

Bondscoach Gianni Caprara was hard in zijn oordeel over de Nederlandse volleybalsters, die met 3-0 verloren van Duitsland in de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn en daardoor deelname aan de Spelen in Tokio missen.

“We speelden slecht. Vooral defensief schoten we tekort. Ik zag niet de juiste houding en instelling bij het team”, zei de Italiaan bij de NOS. “Hoe dat kan? Dat weet ik niet, daarvoor ken ik deze meiden niet goed genoeg. Aanvallend was het niet eens zo slecht, maar het leek erop dat ze in veel situaties niet begrepen wat er moest gebeuren. Het was teleurstellend.”