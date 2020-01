Eerste wereldbekerzege skiester Suter

De Zwitserse skiester Corinne Suter heeft in Altenmarkt-Zauchensee haar eerste wereldbekerzege geboekt. De 25-jarige Suter, die vorig jaar bij de WK in Are zilver (afdaling) en brons (super-G) pakte, was in 1.18,79 de beste op de afdaling op de Kälberloch-piste in Oostenrijk.

De Italiaanse Nicol Delago eindigde op bijna drie tienden van een seconde als tweede, Michelle Gisin werd derde. Ze gaf bijna een seconde toe op haar winnende landgenote.

Bij de mannen, die in het Zwitserse Adelboden een reuzenslalom afwerkten, zegevierde Zan Kranjec. De 27-jarige Sloveen won ruim een jaar geleden in Saalbach ook al een reuzenslalom voor de wereldbeker. Henrik Kristoffersen, de regerend wereldkampioen en nummer 2 van de Olympische Spelen op dit onderdeel, eindigde op de gedeelde derde plaats. De Noor gaf 0,64 seconde toe op de Sloveen.