Eerste WTA-titel van 2020 naar Alexandrova

De Russische tennisster Ekaterina Alexandrova heeft de eerste WTA-titel van het nieuwe decennium veroverd. De 25-jarige Russin rekende in de finale van het toernooi in de Chinese stad Shenzhen af met Elena Rybakina: 6-2 6-4. Rybakina is geboren in de Russische hoofdstad Moskou, maar komt uit voor Kazachstan.

Alexandrova veroverde niet alleen de eerste WTA-titel van 2020, ze bezorgde zichzelf ook haar eerste toernooizege. De huidige nummer 34 van de wereld bereikte in 2018 als qualifier al eens de finale in Linz, maar daarin moest ze buigen voor Camila Giorgi uit Italië. De 20-jarige Rybakina, die op de wereldranglijst twee plekken onder Alexandrova staat, pakte vorig jaar in Boekarest al haar eerste titel op het hoogste niveau. Ze haalde ook de finale in Nanchang, maar die verloor de Oost-Europese tennisster.