EK-zilver voor schaatser Ntab op 500 meter

Schaatser Dai Dai Ntab heeft bij de EK afstanden in Heerenveen zilver behaald op de 500 meter. De 25-jarige sprinter van Team Reggeborgh finishte in de achtste rit in een tijd van 34,47 seconden. In de tiende en laatste race dook de Rus Pavel Koelizjnikov nog net onder de tijd van de Nederlandse kampioen: 34,38.

Het EK-brons was voor de Rus Roeslan Moerasjov met 34,59. Jan Smeekens reed de vijfde tijd (34,78). Kai Verbij eindigde met 34,91 als zesde.

Ronald Mulder kon zijn Europese titel niet verdedigen. De 33-jarige sprinter kwam door materiaalpech bij de NK afstanden eind december niet verder dan de elfde plek. Hij hoopt nog op een aanwijsplek voor de vijfde wereldbeker komende maand in Calgary.