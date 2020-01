Handballer Sluijters: schieten is mijn baan

Handbalinternational Iso Sluijters was de gevierde man bij het Nederlands mannenteam, dat zijn eerste zege ooit boekte op een EK. Oranje won in het Noorse Trondheim met 32-24 van Letland en de rechteropbouwer scoorde zeven keer. “Ik maakte de eerste vier doelpunten geloof ik. Schieten is mijn baan en dat lukte goed”, zei hij op Ziggo Sport.

“We gingen er vol voor. Sowieso wilden we onze eerste EK-zege hebben en we wisten dat we van de Letten konden winnen. We waren heel gedreven”, zei Sluijters, die na afloop werd uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.

Spanje is maandag de derde tegenstander. Bij winst is Oranje kansrijk voor een plek in de hoofdronde. Dat zou een enorme stunt zijn, vooral ook omdat Spanje de regerend Europees kampioen is. “Die Spanjaarden zijn ook gewoon mensen. Ik ken een paar van die gasten uit de Poolse competitie waarin ik speel en daar zijn ze ook te verslaan. Natuurlijk is het een niveau hoger, maar we willen er zeker voor gaan.”