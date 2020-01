Hockeysters beginnen Pro League met winst op China

De Nederlandse hockeysters zijn de tweede editie van de Pro League begonnen met een soepele zege op China. De ploeg van bondscoach Alyson Annan, met Ilse Kappelle als debutante, versloeg het gastland in Changzhou met 3-0. Ginella Zerbo nam twee doelpunten voor haar rekening, tussendoor kwam ook Laurien Leurink tot scoren.

Zerbo zette Oranje na 8 minuten op voorsprong. Ze bekroonde een mooie actie van Felice Albers over de achterlijn met een doelpunt. In de eerste minuut na rust verdubbelde Leurink de voorsprong. Ze kon de bal vrij intikken, na voorbereidend werk van Malou Pheninckx en Xan de Waard. De hockeysters van Annan hadden weinig te duchten van China en beslisten het duel via wederom Zerbo. De aanvalster van SCHC tikte de bal in nadat een strafcorner van Frédérique Matla op de lat was gevlogen en de Chinese keepster ook de rebound had gekeerd. In derde instantie was het via Zerbo wel raak.

Eva de Goede miste in de slotfase nog een strafbal. Oranje, dat vorig jaar de eerste editie van de Pro League won, neemt het zondag opnieuw op tegen China.